Вучич обясни връзката между оставката и изборите в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес пред репортери, че не може да се занимава с президентските избори, както и че крайният срок за провеждане на изборите е 90 дни от датата на оставката му, но и че все още не е подал оставката си, предаде македонската медия "Вечер". Относно последните проучвания, които му дават 46 процента подкрепа в случай на избори, Вучич заяви, че би бил много недоволен от 46 процента подкрепа.

„Знаете ли, докато едни блокират пътища, други ги строят. Ако знаехте, щях да бъда много, много недоволен от 46 процента“, каза Вучич пред репортери.

Армията на Сърбия става все по-силна

Той посети изложените на летище Батайница военна техника и оръжия и честити на гражданите на Сърбия и на всички сърби празника Видовден.

„Гражданите на Сърбия могат да бъдат спокойни и мирни, нашата армия става все по-силна всеки ден“, каза Вучич, подчертавайки, че армията ще може да защити страната.

Президентът на Алианса на независимите социалдемократи Милорад Додик заяви пред репортери, че сръбският народ като цяло може да бъде доволен от екипировката и бойната готовност на сръбската армия, но че винаги е нужно повече. Додик добави, че направеното през предходния период за повишаване на капацитета на армията е впечатляващо.

На летище Батайница бяха показани активи от отбранителната промишленост, както и съвременни оръжия и военна техника на Сърбия, включително самолети МиГ 29 и Орао с боеприпаси, хеликоптери Х-145, голям брой дронове, ракетни установки и леки оръжия. ОЩЕ: Ана Бърнабич може да стане временен президент на Сърбия