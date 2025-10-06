Арестуваха бивш министър на отбраната в Черна гора

Бившият министър на отбраната на Черна гора Предраг Бошкович е бил арестуван тази сутрин, предава Радио и телевизия на Черна гора (RTCG). Засега все още не е ясно точното обвинение към бившия министър, но неофициално обвинението срещу него е работа срещу системата за сигурност и създаване на престъпна организация. Арестутът му е по заповед на Специализираната държавна прокуратура на страната, като разследването срещу него е свързано с това срещу бизнесмена Александър Мияйлович

С решение на разследващия съдия бизнесменът Александър Мияйлович и бившият полицай Драго Спичанович са задържани до 30 дни. Конфискувани са документите им за пътуване, а полицаят Владан Лазович и бившият полицай Милован Павичевич са задържани в апартамента си, съобщи пред RTCG съветникът по връзки с обществеността във Висшия съд Ивана Вукмирович.

Разследването е секретно

„Като се има предвид, че разследването е секретно, не мога да ви кажа повече“, каза адвокат Марко Радович пред TVCG, уточнявайки, че обвиненето е свързано с разкриване на класифицирана информация и създаване на престъпна организация.

Както той посочи, може да се каже, че това е много специфичен случай. „От формално-правна гледна точка, по отношение на правната квалификация и нивото на наказанията, които заплашват тези престъпления, или по-скоро правни квалификации, мога да кажа, че това са относително сериозни обвинения, но, гледайки живота и фактите, без да имам намерение да звуча снизходително или претенциозно, както и да искате, това са странни обвинения. В този смисъл мога да кажа, че това е един от най-специфичните случаи, по които съм действал досега. Моите колеги с много по-дълъг опит в юридическата професия също имаха това отношение. Това е, мога свободно да кажа, експеримент, който, надявам се, няма да види своето потвърждение под формата на обвинителен акт, камо ли осъдителна присъда", подчерта Радович.