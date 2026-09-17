Дипломация по балкански: Хърватският президент впрегна посланици на гроздобер (СНИМКА)

Хърватският президент Зоран Миланович участва днес в традиционната „Дипломатическа гроздобер“ на Плешивица, където бра грозде заедно с ръководителите на дипломатически мисии и международни организации, акредитирани в Хърватия, съобщи хърватската информационна агенция "Индекс". Събитието беше организирано от град Ястребарско, а тазгодишният гроздобер се проведе в лозето на семейство Режек в Локошин дол.

Преди началото на гроздобера дипломатите бяха поздравени от кмета на Ястребарско Звонимир Новосел и винопроизводителя и домакин на гроздобера Крешимир Режек.

Семейство Режек е едно от най-старите лозарски и винарски семейства в Плешивица, а традицията им датира от 18 век. Днес те произвеждат вина и пенливи вина, съчетавайки семейната традиция с модерен подход към производството.

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je, kao domaćin, sudjelovao u 11. diplomatskoj berbi u vinogradu obitelji Režek u Lokošinu Dolu, na kojoj su se okupili šefovi diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Hrvatskoj.https://t.co/5JcbkLEB96 — HRT Vijesti (@hrtvijesti) September 17, 2026

Събитието се провежда за 11-ти път

„Дипломатическия гроздобер“ се проведе за 11-ти път тази година. Това е събитие, което запознава дипломати в Хърватия с Плешивица, местната лозарска традиция и обичаите, свързани с гроздобера.

Миланович участва в събитието като домакин.

Гроздоберът започна в централна хълмиста Хърватия, а лозарите и винопроизводителите са единодушни, че това е най-добрата реколта през това десетилетие, съобщи асоциацията на винопроизводителите Bregovita Hrvatska. Първите лозя, в които берачите пристигнаха тази година, са именно тези в Плешивица. ОЩЕ: Хърватия се хвали с най-добрата си гроздова реколта от десетилетие