"Избягвайте излагане на комари": Западнонилска треска в Румъния и немалко случаи близо до българската граница

Общо 95 случая на инфекция с вируса на Западен Нил, от които 83 потвърдени и 12 вероятни, са регистрирани между 3 юни и 16 септември, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на Националния институт за обществено здраве (INSP) в четвъртък. През същия период са регистрирани 5 смъртни случая при хора, заразени с този вирус. Това са възрастни хора със съпътстващи заболявания. Най-много са случаите в община Букурещ - 37, следвани от Илфов - 10, Гюргево - 6 и други.

Случаи има още в окръзите Арджеш (2), Бихор (1), Браила (4), Ботошани (1), Бузау (1), Кълъраш (6), Клуж (2), Констанца (2), Дъмбовица (1), Галац (3), Харгита (1), Яломица (5), Яш (2), Муреш (1), Прахова (2), Сату Маре (1), Сучава (2), Телеорман (3), Васлуй (1) и Вранча (1).

Препоръки на специалистите: Не се излагайте на комари

Препоръките на специалистите за населението са да се избягва излагане на комари, като се носят дрехи с дълги ръкави и дълги панталони.

Препоръчва се още да се използват химически репеленти против комари; да се използват инсектициди в и около дома и да се предотвратява влизането на комари в дома чрез мрежи за прозорци.

"Уверете се, че локвите вода около дома се оттичат и премахнете контейнерите със застояла вода и битовите отпадъци", посочват още властите.

Западнонилската треска е обградила България

Припомняме, че в Гърция и Северна Македония също има доста случаи на западнонилскап треска. Починалите вследствие на усложнения от западнонилска треска в Гърция вече са 24 души. Само преди седмица бяха регистрирани нови 58 случая на заразени. Първият смъртен случай за тази година от западнонилска треска беше регистриран през август и в Северна Македония. ОЩЕ: Мицкоски изпусна контрола: Смъртен случай и епидемия от западнонилска треска в РСМ