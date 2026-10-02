"Коридор 10 вече има нещо, което Коридор 8 все още няма": Македонски медии в защита на китайското карго и връзката със Сърбия

След като македонският премиер Християн Мицкоски се опита в САЩ да представи Коридор 10 и китайското карго като американски интерес, македонски медии вече обясняват предимствата на коридора, който свързва югозападната ни съседка със Сърбия. Македонските медии Трн и "Рацин" публикуваха сходен материал, в който обясняват, че Коридор 10 вече има нещо, което Коридор 8 все още няма и посочват, че това е непрекъснатост.

"Най-голямото предимство на Коридор 10 не е само в километрите асфалт или железопътни линии. Това е приемственост. Оста север-юг отдавна е утвърдена като основна транспортна връзка в цялата страна. Тя има функционална връзка със Сърбия и Гърция и представлява естествен маршрут за движение на стоки и пътници към Солун и по-нататък към европейските пазари", се посочва още в материала на македонските медии. ОЩЕ: "Ние сме политици, не експерти по човешки права": Мицкоски пита от САЩ защо да вписва българите в конституцията (ВИДЕО)

Коридор 8, НАТО и САЩ

Съседката ни е член на НАТО от 2019 г., а Коридор 8 освен транспортна връзка между България, Северна Македония и Албания е и логистичен коридор за колективна отбрана на Алианса.

Нещо повече - в доклад на Държавния департамент на САЩ до американския конгрес - Съединените щати също посочват изграждането на Коридор 8 като приоритет, но никъде не споменават Коридор 10.

Предвид сръбското влияние в югозападната ни съседка не е случайно и че Скопие пренасочва Коридор 8 в полза на Белград. Припомняме, че наскоро една единствена препоръка на ЮНЕСКО за Северна Македония по маршрута Требенища-Кяфасан от Коридор 8 беше достатъчна, за да може страната да го преразгледа.

В тази връзка македонската медия "Рацин" пише, че Коридор 8 е по-сложна история. Медията изтъква, че Северна Македония може да инвестира стотици милиони евро в железопътната линия, но влакът до България няма да се превърне в истинска международна връзка, докато не бъде затворена и последната трансгранична празнина.ОЩЕ: Споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу коридор 8: Мицкоски ни лук ял, ни лук мирисал