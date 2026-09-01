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Един от най-дългите наказателни процеси в Хърватия: Убийство от 1999 г. влиза в съда

01 септември 2026, 17:03 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: БНР
Един от най-дългите наказателни процеси в Хърватия: Убийство от 1999 г. влиза в съда

Един от най-дългите наказателни процеси в Хърватия започва отново днес. Окръжният съд в Загреб насрочи нов процес за 1 септември срещу Крешимир Гиля за стрелбата пред Star's Caffe близо до Цибона през октомври 1999 г., при която Мирко Римац беше убит, а Ива Юрич и Беригой Вукоевич, син на тогавашния конституционен съдия Вице Вукоевич, бяха ранени, предаде хърватската медия "Индекс". Времето е от съществено значение сега. Според материалите по делото, давността за наказателно преследване изтича на 9 октомври.

Това оставя само 38 дни между утрешното заседание и тази дата.

Делото беше поето от съдия Дияна Ризвич, петият съдия, който го председателства, в началото на тази година. За първото заседание бяха призовани трима свидетели.

Присъдата вече е била произнесена веднъж

Важно е да се знае, че според изменения Наказателен кодекс давността за престъпления, наказуеми с повече от десет години затвор, е 25 години. Ако преди този срок бъде постановена първоинстанционна присъда, срокът се удължава с още две години. Такава присъда вече е била постановена по този случай.

През 2009 г., почти десет години след стрелбата, Гиля е осъден на единична седемгодишна присъда. Съдебният състав заключава, че Гиля е произвел изстрела, а не неговият приятел Домагой Новак, който преди това е поел отговорност за стрелбата. Върховният съд потвърждава осъдителната присъда, но по-късно тя е отменена от Конституционния съд поради нарушаване на правото на защита на Гиля.

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Според предишния Наказателен кодекс давността е била 30 години, или двойно повече от максималните 15 години затвор, на които Гилджа може да бъде осъден за убийство.

Жертвата е дошла от Канада, за да гледа мач

Римац е хърватски канадец, дошъл в Загреб, за да гледа футболен мач между Хърватия и тогавашната Съюзнa Югославия в квалификациите за Европейското първенство. Същата вечер избухва сблъсък вътре и пред кафене „Старс“. Римац загива след стрелбата, а Вукоевич и Юрич са ранени. ОЩЕ: Промяна за по-бързо правосъдие в България: Чрез отдавна известно "технологично чудо"

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Хърватия съдебен процес убийство бавно правосъдие съд
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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