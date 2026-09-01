"Победа за глобалната сигурност": САЩ поздрави Албания за действията й в Сирия

Преди няколко дни Албания осъществи шестата мисия за връщане от Сирия на петима албански граждани, две жени и трима непълнолетни, след което от САЩ реагираха на това чрез съобщение, изразявайки своята признателност към Тирана, наричайки го победа за това семейство и за глобалната сигурност, предава албанската телевизия Top-Channel. Бюрото за борба с тероризма към Държавния департамент на САЩ похвали Албания за репатрирането на петима албански граждани.

„Съединените щати приветстват Албания за репатрирането на нейни граждани от Сирия – две жени и три деца, върнати наскоро, – на които сега се осигурява бъдеще чрез подкрепа за рехабилитация и реинтеграция. Победа за тези семейства и за глобалната сигурност“, се казва в публикацията в социалните мрежи, допълва shqiptarja.com.

Кои са репатрираните лица?

Хайрие Таушани е била на 67 години, когато напуска село Молас в района на Елбасан и заминава за Сирия, за да открие внуците си след смъртта на 35-годишния си син, присъединил се към „Ислямска държава“ (ИД).

Тя прекарва 12 години в адските условия на лагера „Ал Хол“ и се завръща в родината си на 79-годишна възраст. Репатрираното 17-годишно момиче е нейна внучка. 9-годишното момче е било под грижите на възрастната жена по време на престоя им в лагера; сега детето се намира при роднините си в град Рогожина. Мирвете Дибра е останала в сирийските лагери заедно с дъщерите си – първоначално в „Ал Хол“, а по-късно в „Родж“. Според съобщения в чуждестранни медии тя е била съпруга на Хамид Бехарович – черногорец от Улцин, осъден на шест месеца затвор от Висшия съд в Подгорица за участие във въоръжени формирования в чужбина. С петимата албанци, върнати при тази операция, общият брой на репатрираните от Сирия лица достига 43-ма.

Колко албанци има още в Сирия?

Смята се, че в Сирия все още се намират 17 албанци – жени и деца (предимно сираци), пребивавали в лагерите, както и 10 албански мъже, държани в затвори. Съдбата на останалите остава неизвестна.

От Министерството на външните работи заявяват, че междуведомствената работна група ще продължи процеса по репатриране на други албански граждани, намиращи се понастоящем в Сирия. ОЩЕ: Депутат в Албания открадна поверителен военен договор със САЩ - вече е наказан (ВИДЕО)