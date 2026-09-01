Муцунски дава акъл на ЕС: Как РСМ може да помогне на Европа да си възвърне доверието?

Министърът на външните работи и външната търговия на югозападната ни съседка Тимчо Муцунски заяви на Стратегическия форум в Блед, че членството в Европейския съюз и НАТО е от решаващо значение за сигурността и стабилността на региона, предаде press24.mk. Муцунски оцени, че Европа има възможност да си възвърне доверието, ако погледне на процеса на разширяване през стратегическа, а не само бюрократична призма. Според него разширяването изисква политическа воля, която в миналото е била по-силно изразена.

„Сега е подходящият момент да възстановим тази политическа воля“, каза Муцунски на министерската сесия, посветена на геополитическите промени, сигурността, коридорите и разширяването. ОЩЕ: Тимчо Муцунски – върхът на пропагандата или върхът на делюзията (ВИДЕО)

Европейската интеграция и идентичността

Македонският външен министър също така подчерта, че европейската интеграция трябва да бъде процес, който трансформира институциите, а не идентичностите. Според него напредъкът на страните кандидатки трябва да се оценява според техните заслуги и съответствие с външната и сигурностна политика на Европейския съюз.

Призив от Словения в полза на Северна Македония

Междувременно македонската медия съобщава, че словенският външен министър Тоне Кайзер също призовал Еевропейският съюз да бъде по-прагматичен и да ускори разширяването, предупреждавайки, че забавянето може допълнително да отслаби позицията на Съюза в Западните Балкани. ОЩЕ: Муцунски забърка Чехия в македонската риторика срещу България