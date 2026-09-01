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Македонските управници възхваляваха Младич: Мицкоски се разграничи, но няма да ги разпъва на кръст

01 септември 2026, 12:37 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Мицкоски
Македонските управници възхваляваха Младич: Мицкоски се разграничи, но няма да ги разпъва на кръст

Македонският премиер Християн Мицкоски се разграничи от представителите на властта, които възхваляваха  военния престъпник Ратко Младич. Думите му дойдоха след като партията на сръбския агент в македонското правителство Иван Стоилкович и Далибор Китанович, който оглавява Агенцията по междуобщностите въпроси в югозападната ни съседка, възхваляваха палача от Сребреница, кйото почина на 84-годишна възраст на 27 август 2026 г.

Мицкоски обаче каза, че правителството е демократично и въпросните изяви са самостоятелен акт, а не позиция на властта.

Няма да ги разпъва на кръст

Относно Китанович Мицкоски обърна внимание, че той се е извинил и че не бива да го разпъват на кръст или да търсят отговорност за нещо, което самият той е определил като грешно. ОЩЕ: Скандал в Скопие: Управници на Мицкоски възхваляват Младич, единият нарече Сребреница „некрофилски Дисниленд“

Извинението на Китанович

Китанович написа в нова публикация във Facebook, че искрено се извинява на Мицкоски и членовете на правителството, които, както добави, „заради моята публикация бяха ненужно въвлечени в политическа разправа и изложени на атаки за нещо, за което не носят отговорност“, предаде "Плюс инфо".

СДСМ: Младич е генерал на Вучич и Мицкоски

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„Християн Мицковски мълчи за своя заместник в правителството Иван Стоилкович, дори не му е позволено да го спомене по име, камо ли да поиска отговорност от него. Мълчи и за Китанович. Иван Стоилкович обижда депутати и прославя Ратко Младич. Далибор Китанович, като директор на Агенцията за правата на общностите, публикува хвалебствия за човек, извършил етническо прочистване на общности“, се казва в днешното изявление на СДСМ, предава "Фокус".

Опозиционната партия споменава и Мирослав Тричкович, директор на Дирекцията за развитие и насърчаване на образованието на езиците на общността, който според СДСМ публикува гнусни текстове, пълни със сериозни обиди и реч на омразата срещу Социалдемократическия съюз и неговия президент Венко Филипче.

„Това е екипът на Стоилкович. Това е екипът на Мицковски, а всички те заедно са екипът на Александър Вучич“, казват от партията. „Знаем, че Младич е генерал на Вучич. Сега знаем, че е и на Мицковски“, заявява СДСМ. ОЩЕ: "Офицер за връзка с Белград": Опозицията в Скопие иска сметка на Християн Мицкоски за Иван Стоилкович

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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