Експлозия в нощен клуб в нашата съседка

Малка експлозия е станала в 3:30 ч. сутринта в нощен клуб в Перистери, Западна Атина, причинявайки материални щети, но за щастие без пострадали, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Според гръцката обществена телевизия ERT, неидентифицирани лица са поставили взривно устройство, което е повредило странична врата и е счупило стъклото на близък бизнес. Нощният клуб е бил затворен по време на експлозията.

Разследващите открили останки от бавно горящи фитили на мястото на инцидента, като случаят все още се разследва от властите.

ERT съобщи също, че 37-годишен мъж е бил смъртоносно намушкан от 24-годишен мъж в същия район на 20 октомври. По-ранният инцидент е бил приписан на спор, а властите заявиха, че не е открита връзка с експлозията. ОЩЕ: "Трагедията Кочани" за малко да се повтори в нощен клуб на Балканите