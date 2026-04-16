Евакуация след пожар в жилищна сграда в Крайова (ВИДЕО)

16 април 2026, 10:50 часа
Мащабен пожар избухна в четвъртък сутринта в апартамент в жилищен блок, разположен на булевард „Дачия“ в Крайова, като двама души бяха евакуирани от сградата от аварийните служби, а 12 други жители се евакуираха сами, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Според Инспектората по извънредни ситуации в Долж (ISU), пожарната служба на Крайова се е намесила, за да потуши пожара с два камиона с вода и пяна (ASAS) и линейка на SMURD (EPA).

„Предвид мащаба на събитието е наредено силите да бъдат допълнени с друго специално превозно средство (ASAS) от 1-ва пожарна служба в Крайова и специално превозно средство за спасяване от височина (ASCM)“, информира Инспектората за извънредни ситуации. Мощен пожар в Албания Припомняме, че във вторник следобед мощен пожар обхвана жилищна сграда в Тирана, нанасяйки значителни материални щети, предаде албанската телевизия Top-channel. Най-малко 11 души, включително пожарникари, са хоспитализирани след пожеара, предаде македонската медия 4NEWS. Според информация на албанския портал "Schiptaria", някои от ранените са попаднали в болницата поради вдишване на дим. Генералният инспекторат реагира във връзка с големия пожар, който унищожи блока в Тирана, разкривайки, че е създадена работна група за незабавна проверка на причините за този инцидент. ОЩЕ: Мощен пожар, огромни щети: Едва загасиха жилищен комплекс в Албания (ВИДЕО)

Деница Китанова Отговорен редактор
Румъния евакуация Крайова пожар
