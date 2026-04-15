Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Мощен пожар, огромни щети: Едва загасиха жилищен комплекс в Албания (ВИДЕО)

15 април 2026, 13:36 часа 449 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Мощен пожар, огромни щети: Едва загасиха жилищен комплекс в Албания (ВИДЕО)

Мощен пожар обхвана жилищна сграда в Тирана, нанасяйки значителни материални щети, предаде албанската телевизия Top-channel. Пожарът е възникнал вчера, като най-малко 11 души, включително пожарникари, са хоспитализирани след пожеара, предава македонската медия 4NEWS. Според информация на албанския портал "Schiptaria", някои от ранените са попаднали в болницата поради вдишване на дим.

Тази сутрин, след потушаването на пламъците, на кадрите от мястото се вижда сериозна ситуация, при която фасадата на сградата е почти напълно изгоряла, пише още албанската телевизия. 

Причините

Генералният инспекторат реагира във връзка с големия пожар, който унищожи двореца в Тирана, разкривайки, че е създадена работна група за незабавна проверка на причините за този инцидент.

Албанският премиер с обещания към жителите на сградата

 Премиерът Еди Рама реагира на пожара, който избухна във вторник следобед в сграда близо до болница „Майка Тереза“.

„Дворецът, който изгоря вчера в Тирана, ще бъде възстановен на 100% от самия строител, въпреки факта, че според предварителните данни причината за пожара няма нищо общо със самото строителство! Защото не можем да оставим пострадалите хора сами в имота им, а от друга страна, данъкоплатците не могат да платят за щети, които е трябвало да бъдат платени от застраховка - смислен казус, за да разберат всички, че застраховката на дома срещу бедствия е необходима. Въпреки това, казвам на всички пострадали семейства да се чувстват спокойни от тази страна и им желая само здраве, като благодаря от сърце на пожарникарите и органите на реда за героичната работа по спасяването на всички застрашени животи“, пише Рама. ОЩЕ: Пожар изпепели паркинг с коли на BYD в Шанхай (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Още от Балкани
Интересно от мрежата
