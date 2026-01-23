Газовият резервоар "Афродита" сближава Кипър и Израел

Израелска правителствена делегация замина за посещение в Кипър като част от продължаващите усилия за финализиране на двустранно споразумение, уреждащо споделен офшорен резервоар за природен газ, който обхваща морските зони на Израел и Кипър. Разговорите са съсредоточени върху находището „Афродита-Ишай“ – трансгранично находище, разположено там, където се срещат изключителните икономически зони на двете страни, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Според израелски официални лица, представители на министерствата на енергетиката, финансите и правосъдието ще участват в посещението, като ще продължат техническите и правни дискусии, насочени към определяне на начина, по който трансграничният ресурс ще бъде съвместно разработен и управляван. Находището се намира между газовото откритие „Афродита“ в Кипър и израелското находище „Ишай“, което прави координацията между двете държави необходима за търговското производство.

Информацията идва непосредстевно след като наскоро стана ясно, че Гърция, Израел и Кипър ще засилят съвместните си въздушни и военноморски учения в Източното Средиземноморие през 2026 г., задълбочавайки сътрудничеството си в областта на отбраната.

Потенциалното споразумение - крайъгълен камък

Потенциалното споразумение „Афродита-Ишай“ се разглежда като крайъгълен камък за по-дълбоко енергийно сътрудничество между двете съседни страни.

Отвъд непосредствения проект, споразумението се вписва в по-широка регионална стратегия за Източното Средиземноморие, където множество държави се стремят да координират производството и транспорта на газ. ОЩЕ: В тила на Турция: Израел прави военни учения с Гърция и Кипър