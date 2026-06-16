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"Години насаждана омраза": Ивайло Вълчев иска Европа да осъди античовешката идеология на македонизма

16 юни 2026, 19:59 часа 424 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Години насаждана омраза": Ивайло Вълчев иска Европа да осъди античовешката идеология на македонизма

Крайно време е да осъдим античовешката идеология на македонизма. Такава Република Северна Македония няма място в ЕС докато не извърши нужните реформи. Това каза българският евродепутат и докладчик в сянка за Република Северна Македония Ивайло Вълчев по време на дискусиите за европейската интеграция на Западните Балкани в Европейския парламент.

Той даде пример с подпалването на два български дипломатически автомобила в Скопие. 

"Вечра в Скопие посред бял ден бяха запалени два дипломатически автомобила. По-рано горя културен клуб, а подпалвачът беше героизиран. Това е резултатът от години насаждане на омраза", заяви Вълчев. ОЩЕ: "Не е полезно да ги мотивираме да не изпълняват ангажименти": Андрей Ковачев отговори на идеята на Вайц за Скопие

Палежът на дипломатически коли

Припомняме, че вчера неизвестно лице е подпалило днес превозни средства, принадлежащи на българското посолство в центъра на Скопие. Според първоначалната информация, нападателят е залял изглежда със запалима течност и е подпалил автомобил Suzuki Vitara, след което огънят се е разпространил и върху друг автомобил, паркиран наблизо.

Палежът на българските автомобили се случва в период на засилена реторика от страна на Република Македония към България, отбелязва още македонското издание. Това не е първото нападение срещу посолството ни в Скопие. В началото на годината през януари неизвестно лице е извърши нападение над българското посолство в Скопие. Бяха публикувани кадри, на които се вижда как неизвестен извършител се приближава до вратата на посолството и я удря с предмет (вероятно нож) и имаше счупени прозорци на сградата.

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Припомняме, че през 2022 г. бяха открити два български културни клуба в Северна Македония. В Битоля той носи името на Иван Михайлов, а този в Охрид бе кръстен на името на Цар Борис III, но през същата година срещу тях бяха извършени редица посегателства. По-късно бяха закрити, а през 2026 г. отново имаше вандалска проява срещу клуба в Битоля. ОЩЕ: Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО и СНИМКИ)*

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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