Кабинетът "Радев":

"Не е полезно да ги мотивираме да не изпълняват ангажименти": Андрей Ковачев отговори на идеята на Вайц за Скопие

16 юни 2026, 19:49 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не е полезно да ги мотивираме да не изпълняват ангажименти": Андрей Ковачев отговори на идеята на Вайц за Скопие

"Бих искал да се дадат насърчения на Северна Македония, но да ги мотивираме да не изпълнят ангажиментите, които са поели, не е полезно", каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев по време на дискусията за европейската интеграция на Западните Балкани в Европейския парламент във връзка с идеята на докладчика за Северна Македония Томас Вайц за частична интеграция и възнаграждаване на усилията на Скопие.

Той обърна внимание на опита да се изключи част от текста по отношение на рамката за преговори, особено във връзка с научното основание за интерпретацията на историческите факти.

"Необходимо е да следваме научните постижения - благодаря", заяви още Ковачев. ОЩЕ: Вайц заговори за частична интеграция: Северна Македония трябва да се възнагради

 

РСМ прехвърля вината за изоставането си върху България

"Много ми е тъжно, че Северна Македония се самоблокира и изостава, търсейки "креативни решения", за да не изпълни поетите ангажименти. Недопустима е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България", подчерта той. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ковачев отчете, че тази политика подхранва езика на омразата, нетърпимостта и дискриминацията към българите, което е недопустимо.

Той даде за пример вчерашния палеж на дипломатически автомобили, като за него той е резултат от посятата омраза.

Съвет към Албания

Ковачев коментира и други страни от Западните Балкани, като по думите му Албания и Черна гора са постигнали впечатляващ напредък и са доказали, че реформите дават резултат.

"Албания трябва да приложи реформите и да се придържа към европейските стандарти особено с борбата с корупцията, върховенството на закона, правата на човека и опазването на околната среда. Призовавам албанското правителство да се вслушва в гражданите ,които участват в мирните протести срещу управляващите и не само", добави още Ковачев. ОЩЕ: Марта Кос за Западните Балкани: Кандидатите за ЕС са подложени на хибридни нападения

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Албания Андрей Ковачев език на омразата македонски българи Република Северна Македония Томас Вайц
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес