"Не е полезно да ги мотивираме да не изпълняват ангажименти": Андрей Ковачев отговори на идеята на Вайц за Скопие

"Бих искал да се дадат насърчения на Северна Македония, но да ги мотивираме да не изпълнят ангажиментите, които са поели, не е полезно", каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев по време на дискусията за европейската интеграция на Западните Балкани в Европейския парламент във връзка с идеята на докладчика за Северна Македония Томас Вайц за частична интеграция и възнаграждаване на усилията на Скопие.

Той обърна внимание на опита да се изключи част от текста по отношение на рамката за преговори, особено във връзка с научното основание за интерпретацията на историческите факти.

"Необходимо е да следваме научните постижения - благодаря", заяви още Ковачев. ОЩЕ: Вайц заговори за частична интеграция: Северна Македония трябва да се възнагради

РСМ прехвърля вината за изоставането си върху България

"Много ми е тъжно, че Северна Македония се самоблокира и изостава, търсейки "креативни решения", за да не изпълни поетите ангажименти. Недопустима е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България", подчерта той.

Ковачев отчете, че тази политика подхранва езика на омразата, нетърпимостта и дискриминацията към българите, което е недопустимо.

Той даде за пример вчерашния палеж на дипломатически автомобили, като за него той е резултат от посятата омраза.

Съвет към Албания

Ковачев коментира и други страни от Западните Балкани, като по думите му Албания и Черна гора са постигнали впечатляващ напредък и са доказали, че реформите дават резултат.

"Албания трябва да приложи реформите и да се придържа към европейските стандарти особено с борбата с корупцията, върховенството на закона, правата на човека и опазването на околната среда. Призовавам албанското правителство да се вслушва в гражданите ,които участват в мирните протести срещу управляващите и не само", добави още Ковачев. ОЩЕ: Марта Кос за Западните Балкани: Кандидатите за ЕС са подложени на хибридни нападения