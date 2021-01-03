Голям пожар в търговския център "Глобал" в Струмица
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В 23:00 часа снощи избухна голям пожар в търговския център "Глобал" в македонския град Струмица.
Редактор:
Ивайло Анев
Етикети: Македония Струмица пожар
Редактор:
Ивайло Анев
Етикети: Македония Струмица пожар
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