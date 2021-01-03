Голям пожар в търговския център "Глобал" в Струмица

В 23:00 часа снощи избухна голям пожар в търговския център "Глобал" в македонския град Струмица.

Големият пожар е обхванал четири магазина на приземния етаж и се е разширил към първия етаж, а пожарникарите с големи усилия са успели да го поставят под контрол, така че да не се разшити към другите магазини. Според очевидци, пожарът се е разразил изключително бързо."Моят магазин е напълно изгорял и в него имаше стока за над 20 000 евро", каза собственик на един от магазините. На място са пристигнали множество полицейски автомобили, които са отцепили района около ТЦ "Глобал", както и линейки. Засега няма ранени, само един гражданин е поискал помощ от медицински екипи, най-вероятно от шока от пожара.Причините за пожара, при който са причинени големи материални щети, все още не са известни.