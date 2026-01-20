Оставката на Румен Радев:

Грипът поваля децата в Северна Македония: Десетки в болница и на кислород

Над 90 деца са хоспитализирани заради грип и респираторни вируси в югозападната ни съседка Северна Македония, съобщи македонската медия "360 степени". Две са натоварените клиники в момента - Университетската клиника за респираторни заболявания при деца в Козле и Клиниката по детски болести. Седемдесет деца са хоспитализирани в Козле, дузина от които са на кислородна поддръжка, а 15 с потвърден грипен вирус А и усложнения също са хоспитализирани.

В Университетската клиника по детски болести около 20 деца са приети със симптоми на остри вирусни инфекции като грип и грипоподобни заболявания, повечето от които са изолирани с грип А.

Детският пулмолог Весна Мицевска от Клиниката по детски болести казва, че има няколко случая до 23-месечна възраст, при които е изолиран респираторно-синцитиален вирус и по-малък брой случаи с доказан ентеровирусен риновирус. 

 

Относно симптомите на грип, директорката на Университетската клиника за респираторни заболявания при деца в Козле проф. д-р Катерина Бошковска казва, че те обикновено започват рязко, с повишена телесна температура, болки в гърлото, мускулни и ставни болки, секреция от носа и суха кашлица.

Препиоръката към родителите

Препоръка към родителите през този период, подчерта проф. Бошковска, е да избягват събирания на закрито, да поддържат лична хигиена чрез често миене на ръцете, да дезинфекцират повърхности, да включат пресни плодове и зеленчуци в диетата си и да прекарват време на чист въздух. ОЩЕ: Грипна вълна обхвана и Гърция

Деница Китанова
