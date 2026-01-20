Грипна вълна обхвана и Гърция

Активността на грипа в Гърция се увеличава, като броят на болничните приеми и на престоя в интензивни отделения бележи възходяща тенденция, съобщиха местни медии, позовавайки се на данни от доклад от Националната организация за обществено здраве.

Според данните хоспитализациите за периода от 5 до 11 януари са били 871, спрямо 722 в седмицата преди това. Петнадесет тежки случая са изисквали лечение в интензивни отделения, а осем души са починали от лабораторно потвърден грип до 11 януари.

Електронното издание на в. "Катимерини" информира, че от началото на зимния сезон здравните власти са регистрирали общо 45 случая в интензивни отделения и 15 смъртни случая.

Здравните власти в Гърция призоваха хората от рисковите групи да се ваксинират без отлагане, да търсят своевременна медицинска помощ при поява на грипни симптоми и да носят маски в закрити пространства, пише БТА.