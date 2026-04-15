Гърция и Турция се карат чия е шкембе чорбата, но са категорични - бори махмурлук

15 април 2026, 15:47 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: supichka.com
Гърция и Турция се карат чия е шкембе чорбата, но са категорични - бори махмурлук

Гърция и Турция влязоха в спор чия е шкембе чорбата. Супата е приготвена от говежди кореми и позната за гърците като "паца", за турците като "искембе", а в България като шкембе чорба. Всички обаче са категорични, че може да излекува язви, махмурлук и редица други заболявания - стига да сте да сте достатъчно смели да я опитате, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Associated Press.

Какъв е проблемът?

Всичко започва с желанието на собственика на гръцки ресторант в Солун Димитрис Царухас да регистрира супата в ЮНЕСКО като уникално и традиционно ястие на Гърция.

Това обаче връща във времето на епичната поема на Омир „Одисея“, защото породи нов спор с регионалния съперник Турция, която също претендира за супата.

Гърци и турци спорят за всичко кулинарно - от кафе, пълнени лозови листа и дори известната баклава - наследството от живота под векове османско владичество. Сега турците са възмутени, че гърците си приписват изцяло заслугата за супа, която наричат ​​„искембе", която според тях е културен основен продукт от векове.

Аргументи от "Одисея" и Евлия Челеби

Царухас отбелязва, че рецептата за паца се споменава в „Одисея“, по-специално пиршеството, което съпругата на Одисей, Пенелопа, приготвила за ухажорите в деня, в който съпругът ѝ се завърнал от десетгодишното си пътешествие. Царухас каза, че това се отнася до говежди кореми, пълни със лой - животинска мазнина, използвана в готвенето - и кръв. „Ако това не е паца, тогава какво друго би могло да бъде?“, пита той.

Турските медии обвиниха Гърция, че е „присвоила“ ястие, което е национално празнувано. Новинарският портал Onedio съобщи, че пътешественикът от 17-ти век Евлия Челеби в своята „Книга за пътешествия“ е описал продавачи, продаващи супа от шкембе и рис в Истанбул, посочвайки го като доказателство, че супата има 400-годишна история в Турция.

Единни са, че шкембето бори махмурлук

Гръкът Царухас казва, че десетки клиенти се появяват в ресторанта на му по всяко време – особено по зазоряване – за да се насладят на паца, тъй като мнозина казват, че супата облекчава стомаха след нощ на обилно пиене. Обикновено се гарнира с щипка семена и щипка люти чушки.

Купа супа обикновено се приготвя по вкуса на клиента, особено по начина, по който са нарязани говеждите бутчета – едро или ситно, което е обичайният сутрешен предпочитание.

„Говеждият бут съдържа 33,4% чист, годен за консумация колаген – това е, което помага много след операция на ставите“, казва 53-годишният ресторантьор, цитирайки медицински експерти. „Но също така лекува язви и други стомашни заболявания, причинени от консумация на алкохол.“

В кухнята на ресторанта приготвянето на супата е почти ритуално, тъй като готвачът Пантазис Кукумврис работи с ножа си пред врящи казани, където бутчетата и коремчетата се задушават в бульона. „Тук изкуството започва от сутринта“, казва Кукумврис, черпейки от 22-годишния си опит в производството на паца.

Въпреки че съседните турци твърдят, че супата е тяхно изобретение, Царухас не се притеснява. Той казва, че са добре дошли да опитат, ако могат да се заложат на думите си.

59-годишният турски ресторантьор Али Тюркмен казва, че ястието е исторически и културно специфично за турците, въпреки че супата – точно както в Гърция – е и късно вечерно и предпочитано ястие за успокоение след пиянска нощ.

„Точно както с баклавата и много други неща, те искат да я присвоят“, каза Тюркмен за гръцкия опит за собственост върху супата. "Но вероятно ще им бъде трудно да претендират за нещо уникално за нас. Защото е основна част от нашата култура от векове. Шкембето е нещо специфично за турците".

Али Охтамис отговаря за кухнята в ресторант „Алем Искембе“ на Тюркмен, заведение, специализирано в супата в истанбулския квартал Къзилтопрак. Охтамис започва да вари кравешките стомаси – или шкембе – в 4 часа сутринта всеки ден, след като вътрешностите се почистят и измият. Готви се от осем до девет часа, каза той, след което месото се нарязва по предпочитание на клиентите.

Докато и гръцката, и турската супа се основават на богат, чеснов бульон, турската искембе използва само шкембе.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Гърция ЮНЕСКО махмурлук шкембе шкембе чорба
