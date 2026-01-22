Бурята в Гърция попречи на Мицотакис за Давос

Оставката на Румен Радев:

22 януари 2026
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис отмени планираното си пътуване до Световния икономически форум в Давос поради бурите в Гърция. Мицотакис трябваше да посети Давос в сряда, но отложи пътуването си в очакване на развитието на бурята и в крайна сметка го отмени. Вместо това гръцкият министър-председател ще пътува в четвъртък до Брюксел за неформална среща на лидерите на Европейския съюз, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Сутринта Мицотакис председателстваше среща относно продължаващата епидемия от шарка по овцете и козите, която е довела до умъртвяването на над 470 000 животни досега.

Силно заразната болест не засяга хората, но огнището е засегнало сериозно важния животновъден сектор на Гърция.

Бурите в Гърция

Припомняме, че проливни дъждове, които удариха по-голямата част от Гърция, отнеха живота на двама души и нарушиха работата на училищата и транспорта.

В Източен Пелопонес 53-годишен служител от бреговата охрана получи фатална травма на главата в пристанището Паралио Астрос, след като беше блъснат във водата, докато се опитваше да обезопаси лодки срещу бурни ветрове. В южното предградие на Атина Глифада жена беше отнесена от бързо наводнените води и се удави.

Училищата бяха затворени като предпазна мярка в района на Голяма Атина и други части на страната, а на държавните служители беше препоръчано да работят от вкъщи. Повечето фериботни услуги бяха преустановени, а паднали дървета нарушиха железопътните услуги в Северозападен Пелопонес. ОЩЕ: Бурите отнеха живота на двама души в Гърция (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
