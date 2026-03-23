След заплахите от Иран: Гърция свика най-висшия си орган по отбрана

KYSEA, който е най-висшият орган на Гърция за вземане на решения по въпросите на външните работи и отбраната, ще се събере в имението Максимос малко преди обяд. Заседанието ще бъде председателствано лично от премиера на Гърция Кириакос Мицотакис, предаде гръцкото издание Kahtimerini. Причината за свикването на този орган е ескалиращото напрежение в Близкия изток.

Последните заплахи на Иран

Поводът за гръцките притеснения са последните заплахи от страна на Иран, а именно че ще отмъсти на атака срещу електроенергийния му сектор, като насочи удари към електроцентралите на Израел, както и към съоръжения, доставящи електричество на американски бази в страни от региона.

Припомняме, че тази заплаха следва предупреждението, отправено ден по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че иранските електроцентрали ще бъдат обект на атаки, ако Техеран не успее да „отвори напълно“ Ормузкия проток за всички кораби в рамките на 48 часа.

Кризата вече е много тежка

Също в понеделник, ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол определи кризата в Близкия изток като „много тежка", предупреждавайки, че тя може да надмине комбинираното въздействие на двата петролни шока от 70-те години на миналия век.