Хакната ли е полицията в Атина: Радиостанциите им не работят

Полицейските звена в цяла Атика координират операциите си чрез мобилни телефони през последните дни след като криптираната комуникационна система Tetra Sepura в Оперативния център на полицията в Атина престана да работи, предаде гръцкото издание Kathimerini. Многобройни източници потвърдиха, че служителите, отговорни за ръководенето на звената, често са принудени да предават спешни повиквания, получени от спешния телефон на патрулите не по радиото, а по телефона.

Координаторите издават кодирани инструкции като „Действайте с нас“ или „1-13“, като казват на служителите да се обадят в центъра за разпореждания при инциденти, включително грабежи.

Кога започва проблемът?

Прекъсването е започнало на 17 април и не е било отстранено към момента на докладването. Полицейски източници съобщиха на Kathimerini, че неизправността е в конзолите в оперативните центрове, а не в преносимите радиостанции. За да компенсират, координаторите предават инструкции на звената от „Незабавно реагиране“, „Сигурност“ и „Дирекцията за защита на длъжностните лица“, използвайки общи патрулни радиостанции вместо централната система на първия етаж на полицейското управление.

Заобиколното решение има сериозни пропуски. „Когато диспечерът натисне бутона – всички други комуникации спират и системата дава абсолютен приоритет на това, което Оперативният център предава.

Представителите на синдиката са наясно с проблема. Панайотис Кириакакос, вицепрезидент на Синдиката на полицейските служители в Атина, заяви, че деактивираната система е „пъпната връв", свързваща оперативния център с полевите подразделения.