Хърватия връща военната служба - вече е задължителна. Набират и жени-доброволки в армията

Ситуацията по сигурността се промени – така може да се резюмира аргументът, с който министърът на отбраната на Хърватия Иван Анушич от национално-консервативната партия Хърватска демократична общност (ХДЗ) обоснова връщането към задължителна военна служба, отбелязва АРД. Анушич заяви още, че според ЕС и НАТО, както и според хърватското правителство, геополитическите предизвикателства в момента са големи и изискват модернизацията и подготовката на хърватската армия за евентуални заплахи да започне незабавно.

Сигурността е тема номер eдно

ХДЗ подкрепя Украйна, а агресивната война на Русия е и една от причините за връщането на задължителната военна служба в Хърватия, пояснява АРД и изрежда новостите.

Промените в Хърватия влизат в сила от януари 2026 година. Всички мъже под 29 години тогава ще са вече задължени да преминат двумесечно основно обучение, в зависимост от годността им за военна служба, която им е атестирана от медицинската комисия.

Хърватия отмени задължителната военна служба през 2008 година и близо 300 000 млади мъже оттогава насам не са получавали никаква военна подготовка, обясни министърът, като допълни, че въпросът за сигурността в Европа, а и в света като цяло, в момента е станал тема номер едно.

Доброволна служба за жени

Отказ от военна служба в Хърватия ще е възможен, например поради религиозни и морални съображения, но който се възползва от такава възможност ще е принуден да отбива алтернативна военна служба. Жените също ще могат да служат в армията – но на доброволна основа. Свещеници, монаси и мъже с двойно гражданство, които отбиват военна служба в другата страна, няма да подлежат на военна повинност в Хърватия.

По време на военното обучение новобранците получават чиста заплата по 1100 евро на месец, а по-късно те ще имат предимство при назначаване на държавна служба. Който откаже военната служба, ще трябва да плаща парични глоби. Според медийни съобщения хърватската армия се надява да обучава по 4000 новобранци годишно.

Решението за връщане на военната служба беше взето в края на октомври в парламента в Загреб с голямо мнозинство. Социалдемократите, най-голямата опозиционна партия, също подкрепиха предложението.

Обвинения в популизъм

Въпреки широкия консенсус, има и критики към въвеждането на новата военна служба. Една от тях е от страна на Сандра Бенчич от лявото крило на зелената партийна коалиция. Бенчич се застъпва за доброволна военна служба, на чиято база да се изгради професионална армия. Тя счита въвеждането на задължителната военна служба за „чисто популистки ход“.

Източник: Дойче веле