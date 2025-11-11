Наводнение на остров Лесбос: Огромно количество дъжд падна за часове (ВИДЕО)

Нощен потоп в гръцкия остров Лесбос наводни домове и предприятия в западната част на източния егейски остров и принуди местните власти да затварят редица училища във вторник сутринта, докато се извършват инспекции и ремонти, пише гръцкото издание Kathimerini. Количествата дъжд само за няколко часа са огромни, като според данните на метеоролозите те са над 110 см дъжд, което е 1100 литра на квадратен метър. Такова количество дъжд е от мащаба на тропически циклони или мусонни катастрофи.

Реките преливат

Районите Калони и Скала изглежда са най-засегнати след преливането на две реки. Жителите на тези райони описват количеството вода, паднало на острова, като „безпрецедентно“.

Ето защо властите посъветваха жителите да не пътуват „ненужно", докато не бъде направена пълна оценка на щетите по пътната мрежа.

Затвориха училища

Решението за затваряне на всички училища в западен Лесбос „беше взето като предпазна мярка поради интензивните и продължителни валежи, засегнали голяма част от острова, които причиниха смущения в движението и увеличиха риска от пътуване за ученици и учители", се казва в съобщение на местните власти, пише още гръцкото издание.