"Няма да прекратя гладната стачка": Майка на жертва в Нови Сад отговори на Вучич

Аз съм дете, живяло по време на войната и няма да прекратя гладната стачка. Така Дияна Хърка, майката на Стефан, един от 16-те загинали при срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад, отговори на призива на сръбския президент Александър Вучич да прекрати стачката. Вече десети ден тя е в гладна стачка в сръбската столица Белград. Хърка не пожела да коментира поканата за среща от Вучич, нито да разкрие съдържанието на телефонния разговор, който е провела с него.

ОЩЕ: "Прекратете гладната стачка": Вучич към стачкуващата майка на жертва в Нови Сад

Хърка подчерта, че никой няма да разбере за какво е разговаряла с Вучич, "докато не дойде моментът".

На въпрос дали възнамерява да прекрати гладната си стачка, тя отговори категорично, че няма да го направи. "Аз съм дете, което е живяло по време на войната и е било по-често гладно, отколкото сито. Била съм гладна много пъти. Няма да прекратя гладната си стачка. Мога да издържа, и ще издържа. Нека ги е срам и позор", каза Хърка през сълзи.

Тя повтори, че институциите не работят и че "само си прехвърлят отговорността една на друга". "Защо лъжете тези хора?", попита майката.

Припомняме, че вчера Вучич заяви, че е помолил Хърка да прекрати гладната си стачка и я е поканил в президентството за среща.

ОЩЕ: Майка на жертва от Нови Сад започва гладна стачка*

От година Сърбия е обхваната от антиправителствени демонстрации, начело на които застанаха студенти. Протестите започнаха, след като бетонната козирка на гарата в Нови Сад се срути на 1 ноември миналата година след ремонт, причинявайки смъртта на 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.