Из новият доклад на ЕК: Албания в ЕС до 2030 г.

Албания е на път да завърши преговорите за присъединяване с Европейския съюз до 2027 г. Такива са проектозаключения от нов доклад за разширяването, съобщи Euronews. Очаква се страната да стане член на ЕС през 2030 г. Очаква се европейският комисар по разширяването Марта Кос да представи днес годишния доклад на Европейската комисия за напредъка на страните кандидатки за Европейския съюз, включително Северна Македония, който обаче не е ласкав, а напротив критикува страната затова, че бави вписването на българите в македонската конституция.

Напредъкът на Албания

Албания досега е отворила шест от седемте преговорни клъстера, необходими за присъединяване към ЕС. Остава само клъстерът „Селско стопанство и сближаване“, който страната планира да отвори до края на годината.

В заключенията се посочва, че непосредственият приоритет е постигането на краткосрочни цели, свързани с върховенството на закона, и засилването на борбата с трафика на наркотици и престъпните групировки.

Антонио Коща, председателят на Европейския съвет, заяви пред Euronews по-рано тази година, че Албания, заедно с Черна гора, е „очевидно по-напреднала от другите страни кандидатки“.

Неговите забележки бяха повторени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в Тирана тази есен.

„Искам да подчертая, че Албания отбеляза удивително и изключително ускорение през последните три до четири години“, каза тя на съвместна пресконференция с албанския премиер Еди Рама. ОЩЕ: Албания напредва за ЕС: Отвори предпоследния клъстер