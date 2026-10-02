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Може да хванете бяс: Пазете се от примамките за диви лисици в Северна Гърция

02 октомври 2026, 17:50 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Може да хванете бяс: Пазете се от примамките за диви лисици в Северна Гърция

Гръцките власти започват кампания за ваксинация на диви лисици срещу бяс в северните части на страната, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцкото земеделско министерство. За целта ще бъдат пускани по въздух примамки, обогатени с ваксини. В изявление на министерството се отправя силно предупреждение към гражданите да не докосват примамки, на които биха могли да попаднат в дивата природа, тъй като те съдържат жив, макар и слаб, щам на вируса, и незабавно да потърсят медицинска помощ, ако го направят.

Министерството заяви, че кампанията ще започне в средата на октомври и ще продължи до средата на ноември, но може да бъде удължена, ако лошото време наруши разписанията на полетите.

Подобна кампания беше проведена през пролетта. Гърция използва примамки с ваксина срещу бяс за лисици от 2013 г. насам, след епидемия от бяс, която продължи до 2014 г.

Бясът

Бясът, който се предава чрез ухапване, е потенциално фатално заболяване както за хората, така и за животните. Гърция е регистрирана от органите на Европейския съюз като свободна от бяс от 2021 г.

Ваксинацията на лисиците

 Червените лисици са обект на орална ваксинация, тъй като те са основният потенциален източник на болестта в Гърция, представлявайки непряка заплаха за хората чрез опитомени животни, които лисици, пренасящи бяс, могат да ухапят. ОЩЕ: Лисица напада хора в красив морски курорт в Гърция

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ваксина лисица Северна Гърция бяс
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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