Мълния уби туристка на Родос

Мълни уби 58-годишна туристка на остров Родос в Додеканезите, съобщи гръцкото издание Kathimerini.Инцидентът е станал около 14:45 часа в петък в Линдос, в южната част на острова. Според държавната информационна агенция AMNA, жената е починала на място. Властите разследват обстоятелствата около инцидента. Това не е първата жертва на лошото време в Гърция в последните дни, като то засегна училища и фериботи.

Възрастен мъж загина на Крит

80-годишен животновъд от района на Ретимно на остров Крит беше намерен мъртъв на фона на тежкото време, което причини наводнения и големи щети по целия остров. Според съобщенията, мъжът от село Каринес, южно от град Ретимно, е изчезнал в сряда вечерта, след като е тръгнал да се грижи за стадото си в околността.

Екипи на полицията и пожарната започнаха издирвателна операция в четвъртък сутринта, за да го открият.

Наводнения и щети на Крит

Неблагоприятното време, засегнало Южна Гърция и по-специално Крит, причини широко разпространени наводнения и щети на острова, включително частичното срутване на мост в Ливадия, планинско село на около 40 километра югозападно от Ираклион, при което двама души бяха ранени.

Според местни власти, наводненията са повредили част от конструкцията на моста, докато двойката е пресичала моста с кола. И двамата са били откарани в болница за лечение. Състоянието им не е известно веднага.

Училищата и детските градини остават затворени в части от регионите Ханя и Ретимно, както и в планинския район Милопотамос.

Фериботите са затворени

Междувременно фериботите в пристанището Пиреия няма да се движат до 20:00 часа в петък поради силни ветрове, достигащи до 75 км/ч, съобщи гръцката брегова охрана.

Властите ще преоценят метеорологичните условия по-късно в петък, за да определят дали вечерните плавания до Крит могат да се проведат, съобщи бреговата охрана. Фериботните услуги също остават спрени в пристанищата Рафина и Лаврио, източно от Атина, поради неблагоприятното време.

Пътниците, които планират пътуване, бяха посъветвани да се свържат с пристанищните власти или с туристическите си агенции, преди да се отправят към пристанищата, за информация относно отменени полети, закъснения или промени в планираните услуги. ОЩЕ: Порой и наводнения на Балканите: Улиците в Подгорица и Требине заприличаха на реки (ВИДЕА)