Изборите минаха, но президентът няма да раздава мандати: Какво се случва в Словения?

Словенският президент Наташа Пирц Мусар информира словенската общественост, че след консултации с политически партии няма да даде на никого мандат за сформиране на правителство, защото никой няма подкрепата на мнозинството, и ще остави процеса по избор на министър-председател на Народното събрание, предаде хърватската медия "Индекс". В изявлението ѝ се добавя, че дори не иска да дава мандат за формиране на малцинствено правителство и е възложила на словенския парламент да поеме целия процес. Въпреки че преди няколко дни обяви, че ще продължи консултациите след първия кръг, който не показа, че някой има мнозинство в парламента, в събота тя обяви, че се отказва от това.

„Обявявам, че приключвам консултациите относно кандидата за следващия министър-председател. След консултациите установих, че никой не е получил подкрепата на мнозинството от представителите в Народното събрание." „Поради това днес информирах председателя на Народното събрание, че не предлагам кандидат за министър-председател", заяви Пирц Мусар.

Ситуацията в Словения?

Техническият премиер Роберт Голоб, президент на Движението за свобода, което е относителният победител на изборите, обяви, че не може да събере достатъчна подкрепа за сформиране на правителство, а Янез Янша, президент на Независимата демократична партия (СДС), оставя възможността за сформиране на правителство отворена.

Движението за свобода е относителният победител на изборите с 29 представители, един повече от СДС. Янша обяви в петък, че ще предложи коалиционно споразумение на онези в парламента, които подкрепят предложението за изменение на закона за правителството, който премахва и слива министерства, внесено от неговата партия.