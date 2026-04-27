Най-важното от изборите:

Изборите минаха, но президентът няма да раздава мандати: Какво се случва в Словения?

27 април 2026, 10:41 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Словенският президент Наташа Пирц Мусар информира словенската общественост, че след консултации с политически партии няма да даде на никого мандат за сформиране на правителство, защото никой няма подкрепата на мнозинството, и ще остави процеса по избор на министър-председател на Народното събрание, предаде хърватската медия "Индекс". В изявлението ѝ се добавя, че дори не иска да дава мандат за формиране на малцинствено правителство и е възложила на словенския парламент да поеме целия процес. Въпреки че преди няколко дни обяви, че ще продължи консултациите след първия кръг, който не показа, че някой има мнозинство в парламента, в събота тя обяви, че се отказва от това.

„Обявявам, че приключвам консултациите относно кандидата за следващия министър-председател. След консултациите установих, че никой не е получил подкрепата на мнозинството от представителите в Народното събрание." „Поради това днес информирах председателя на Народното събрание, че не предлагам кандидат за министър-председател", заяви Пирц Мусар.

Ситуацията в Словения?

Техническият премиер Роберт Голоб, президент на Движението за свобода, което е относителният победител на изборите, обяви, че не може да събере достатъчна подкрепа за сформиране на правителство, а Янез Янша, президент на Независимата демократична партия (СДС), оставя възможността за сформиране на правителство отворена.

Движението за свобода е относителният победител на изборите с 29 представители, един повече от СДС. Янша обяви в петък, че ще предложи коалиционно споразумение на онези в парламента, които подкрепят предложението за изменение на закона за правителството, който премахва и слива министерства, внесено от неговата партия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Словения избори Янез Янша Пирч Мусар Роберт Голоб
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес