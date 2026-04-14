Словения заговори за напускане на НАТО

22 години след като Словения е присъединява към НАТО като част от т.нар. „Вилнюска група“, в страната се заговори за провеждане на обществено допитване за напускане на Алианса. "Обещахме на народа референдум за напускане на НАТО и че ще проведем и този референдум", заяви председателят на Народното събрание на Словения Зоран Стеванович в предаването "Prvaki tedna" на първа програма на Радио и телевизия на Словения (RTSLO). Той обаче отрече да има проруски възгледи, като подчерта, че има само прословенски.

„Ние твърдим, че Словения трябва да провежда политиката си самостоятелно, суверенно. Че трябва да си сътрудничим с всички държави по света, особено с великите сили, но това сътрудничество никога не трябва да означава подчинение. Добри отношения с всички, но в интерес на Словения. Абсолютно ще се противопоставим на намесата в чуждестранни военни и дипломатически спорове, защото Словения никога не печели от това", смята още Стеванович.

⚡️Is NATO cracking? Slovenia is talking about leaving the alliance



The country’s new parliamentary speaker, Zoran Stevanović, said he plans to organize a referendum on leaving NATO.



He believes Slovenia should pursue an independent policy and avoid being drawn into foreign… pic.twitter.com/124BKiTHec — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2026

Референдумите в Словения

Относно проверката на решенията, взети в Народното събрание от народа чрез референдуми, Стеванович заяви, че народът винаги трябва да има „последната дума“, поради което партията избра и лозунга „ властта на народа“.

„Политиката не трябва да се страхува от референдуми, защото референдумите не са проблем, те са коректив на политиката и по-голямото участие на хората всъщност означава по-голямо доверие в системата", заяви той, добавяйки, че в момента хората нямат доверие в системата. Следователно той не вижда никакъв проблем в увеличаването на броя на референдумите, но според него трябва да се разработят технологични решения и да се въведат електронни референдуми, които биха представлявали значително по-евтин и по-бърз начин за проверка на волята на народа.