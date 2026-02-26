"Напрежението нараства": Вучич за Косово и военните съюзи на Балканите

"Напрежението нараства допълнително и сигурността на сръбския народ е застрашена“, заяви сръбският президент Александър Вучич за присъединяването на Косово към регионалния военен съюз с Албания и Хърватия, предаде хърватската медия "Индекс". Той се оплака на специалния представител на Европейския съюз за диалог между Белград и Прищина Петер Соренсен, като заговори за "трудното положение на сърбите" в Косово и подчерта загрижеността си относно намерението на Прищина да започне да прилага нови закони, които биха могли да дискриминират сръбската общност.

През февруари 2025 г. Соренсен пое поста от словашкия дипломат Мирослав Лайчак и в началото на мандата си заяви, че пълната нормализация на отношенията е единственият начин както Сърбия, така и Косово да бъдат част от Съюза.

Опасенията за дискриминация на сърбите

След срещата в Белград Вучич в Instagram „изрази особено загриженост относно намерението на Прищина да започне да прилага нови ескалиращи и дълбоко дискриминационни решения“ от 15 март, които „пряко заплашват оцеляването на сръбския народ“ в Косово.

Белград разглежда обявения Закон за чужденците като възможна заплаха за въпросите на пребиваването, работата и оцеляването на хиляди хора, които функционират в системата на сръбските институции. Това важи особено за образованието, защото много студенти от Сърбия, от северната част на Черна гора, както и половината от преподавателите и асистентите във факултетите в Косовска Митровица могат да се считат за чужденци по новия закон.ОЩЕ: Първи действия на новия военен съюз: Албания, Косово и Хърватия организират съвместно учение