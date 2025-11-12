Любопитно:

След 11 дни без храна: Майката на жертва от Нови Сад е в тежко състояние

12 ноември 2025, 14:30 часа 177 прочитания 0 коментара
Диана Хърка – майката на младежа, загинал при трагедията в Нови Сад преди година, тази сутрин се почувства зле и прекара утрото в легнало положение. Малко преди обяд тя бе изнесена в инвалидна количка от шатрата, в която се намира от началото на гладната стачка, продължаваща вече 11 дни. Здравословното ѝ състояние е доста лошо. Екип от лекари следи здравето ѝ, като се съобщава, че това са лекари, на които тя има доверие.

Подробности за нейното състояние няма, но очевидци съобщават, че по тялото ѝ вече ясно се виждат физическите промени, причинени от това, че 11 дни не е приемала храна.

Диана е майка на Стефан Хърка, който загина при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад. "Исканията са ясни - първо да има присъди за срутването на козирката на гарата, освобождаване на всички задържани студенти и да бъдат разписани предсрочни парламентарни избори. Аз ще стигна докрай!", каза в началото на протеста си Хърка.

Преди няколко дни сръбският президент Александър Вучич призова Диана  да прекрати гладната си стачка, но тя отказа. "Аз съм дете, живяло по време на войната и няма да прекратя гладната стачка", категорична бе тя. Хърка не пожела да коментира поканата за среща от Вучич, нито да разкрие съдържанието на телефонния разговор, който е провела с него.

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Сърбия Александър Вучич гладна стачка Нови Сад
