"Казармите ще са като нови фабрики": Вучич връща военната служба от догодина

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е реалистично да се поднови задължението за военна служба до 1 март следващата година и оцени, че след това „страната ще бъде много по-силна“, предаде македонската медия "Независен". Сръбският президент добави, че ще бъде особено насърчавано изграждането на казарми в граничните райони на страната и дори ги сравни с нови фабрики. Логиката на Вучич е, че в тези райони армията ще има свои собствени заплати, войниците ще х арчат пари в града, ще идват и техните семейства и някой ще трябва да ги храни.

"По този начин тези градове, де факто, ще получат нова фабрика“, обясни Вучич.

Планът е да има казарми от Сомбор до Пирот, от Прибой до Зайчар и до Кладово.

Военната служба като "детска игра"

Вучич заяви, че военната служба ще продължи 75 дни и че е „детска игра“ в сравнение с 365-те дни, които бяха преди.

„Тези млади мъже обаче ще придобият нови навици, по-голяма отговорност и сериозност, ще придобият някои житейски навици и ще научат какво е държава. И държавата ще бъде много по-силна“, каза Вучич.

Фабриката за дронове с Израел

В отговор на критиките, че Сърбия ще построи фабрика за производство на военни дронове съвместно с Израел, Вучич заяви, че не разбира дали е критикуван или хвален, тъй като се гордее с това постижение и защото то ще гарантира, че Сърбия ще разполага с „най-добрите дронове в тази част на света".