"Напредъкът в интеграцията в ЕС зависи от изпълнението на договорените условия, независимо дали ги приветстваме или не. Като страни от Вишеградската четворка, ние не действаме с менторски тон към Северна Македония, нито налагаме условия. Вместо това, ние предлагаме нещо много по-ценно: нашия автентичен опит. Знаем какво е необходимо, за да се намери път през сложни реформи, но също така знаем, че резултатът – сигурна и икономически силна страна в рамките на ЕС – си заслужава усилията".

Това се посочва в съвместен текст на посланиците на страните от Вишеградската група - Словакия, Чехия, Полша, Унгария, цитиран от mia.mk.

Пътят е дълъг и изпълнен с разочарования

Посланиците заявяват, че осъзнават, че пътят на Северна Македония към ЕС е дълъг и често съпроводен с разочарования, умора и непропорционални препятствия.

"Ние в Централна Европа обаче сме изпитали от първа ръка, че интеграцията не е просто изпълнение на техническите критерии към Брюксел. Тя е свързана с трансформиране на обществото в полза на неговите граждани – за силно върховенство на закона, независима съдебна система, модерна икономика и реални възможности за по-младото поколение", посочват още посдланиците от Вишеградската група.

Общ интерес за силна и обединена Европа

Те обръщат внимание, че днешният геополитически бурен свят не можем да си позволим нито колебание, нито вакуум.

"Враговете на демокрацията и стабилността дебнат при всеки признак на слабост. Следователно интеграцията на Северна Македония в Европейския съюз е не само македонски национален интерес, но и геополитически императив за страните от Вишеградската група и за цяла Европа", се посочва още в позицията. ОЩЕ: Фицо оглави Вишеградската четворка и веднага посече Украйна (СНИМКИ)