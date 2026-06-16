Крадат самоличности от Балканите: Ето как в Западна Европа наемат севернокорейски хакери

В продължение на години мрежа от хакери от Северна Корея е използвала откраднати самоличности на граждани на Сърбия и Босна и Херцеговина, за да пласира свои работници в Западна Европа, пише сръбският разследващ център BIRN. Целта на хакерите е да ползват чужди самоличности, с които да си направят профили в платформата Guru, за да си намерят работа в американски и европейски компании, а „поне част“ от тези приходи са били използвани за финансиране на „разработването и производството на оръжия, вътрешни инфраструктурни проекти и закупуването на потребителски стоки“ в Северна Корея, според доклада на MSMT.

Само през 2024 г. Северна Корея „вероятно е спечелила между 350 и 800 милиона долара от своите ИТ служители по целия свят“. ОЩЕ: Хакерство, сива икономика и износ на... перуки: Как оцелява Северна Корея?

Ето как работи?

Сред милионите акаунти в популярната платформа за фрийлансъри Guru имаше профил със снимка на млада жена с червено червило и зелена тениска.

В профила се посочва, че тя е старши софтуерен инженер от Босна и Херцеговина с 50 завършени проекта.

„Можете да се свържете с мен по всяко време“, гласи съобщение на английски в описанието на профила ѝ. „Достъпна съм както в европейски, така и в американски часови зони".

Въпреки че името ѝ беше посочено на страницата, а старият ѝ имейл адрес беше посочен като контакт, жената на снимката всъщност нямаше нищо общо с този акаунт.

Старият ѝ имейл е един от 25-те имейла, изброени в доклад на Екипа за наблюдение на многостранните санкции (MSMT), органът, натоварен със задачата да наблюдава опитите на Северна Корея да заобиколи санкциите на ООН. Сред злоупотребените имена е името на мъж от Сърбия.

Профилът на жената от Босна вече не е достъпен на платформата. Тя е разбрала за него едва когато BIRN се е свързала с нея.

„Най-вече бих искала да разбера, може би, защо аз“, каза тя в разговор с журналисти, като помоли истинското ѝ име да не се разкрива. ОЩЕ: Обида към Ким Чен Ун разобличава хакери от Северна Корея (ВИДЕО)