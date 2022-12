Къщата на Мария Калас в Атина става оперна академия

Разположена в близост до Националния музей, жилищната сграда с площ 1500 кв. м. в стил югендстил - архитектура ар нуво - се смята за едно от архитектурните бижута в сърцето н Атина.

В апартамента на жилищната сграда на авеню Патисион 61 Мария Калас прекарва част от младежките си години от 1937 г., когато родителите ѝ се развеждат и майка ѝ с дъщерите си Мария и Джаки се завръщат от САЩ, до 1945 г.

The one and only Maria Callas b otd 1923! The creed of a true artist:

"An opera begins long before the curtain goes up and ends long after it has come down. It starts in my imagination, it becomes my life, and it stays part of my life long after I've left the opera house."