Огън от Черна гора срещу Сръбската църква - Вучич: Знам защо я мразят

18 май 2026, 12:05 часа 181 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
След като бившият президент на Черна гора Мило Джуканович нарече Сръбската православна църква "параполитическа организация", получила значителна роля от Сърбия, сръбският президент отговори, че знае защо я мразят, става ясно от материал на македонската медия Религия.мк. Вучич е недоволен, че от години в Черна гора по думите му е в ход операция за представяне на Сръбската православна църква по различен начин.

 „Много хора приеха идеята да я наричат ​​Православна църква, Православна църква в Черна гора или Православна църква на Черна гора, без да споменават, че това е Сръбска православна църква. Тогава трябваше да бъдат приети закони и тази история щеше да приключи“, коментира Вучич.

"Сръбски свят" и ролята на сръбската църква

Декларацията за защита на националните и политически права и общото бъдеще на сръбския народ от 8 юни 2024 г., или така наречената доктрина "Сръбски свят" е благословена от сръбския патриарх Порфирий. 

Под благовидното намерение за защита на сърбите - доктрината отразява амбициите на сръбската държава за влияние на Балканите, но в текстовете са изрично упоменати страни като Черна гора.

Църквата е част от висшето ръководство на така наречения "Сръбски свят", което представлява някакво наддържавно обединение.

Тя влиза във Всесръбският събор, а ролята й е да е "един от стълбовете на националната, културната и духовната идентичност на сръбския народ".

Нейната роля е да има по-тясно сътрудничество между църковните и държавните органи по ключови въпроси като запазването на традиционните християнски ценности, светостта на брака и семейството. Освен това Всесръбският събор подкрепя и ролята на Сръбската православна църква в образованието на младите хора чрез педагогически и образователни дейности, т.е. сръбското влияние се възпитава от най-ранна детска възраст.

Деница Китанова
