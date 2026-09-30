Плете ли интриги срещу България? Мицкоски е готов за решение преди срещата с Фон дер Лайен

"Позицията ни е ясна, аргументите ни са ясни и сме готови да разговаряме, да дебатираме и – в крайна сметка – да намерим решение. Така македонският премиер Християн Мицкоски отговори на обвиненията на опозицията, че пътят към европейска интеграция се забавя – и на журналистическо питане дали темата ще бъде повдигната преди утрешната среща с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, предаде press24.

"Е, вече многократно сме изразявали позицията си по този въпрос. Нямам какво да добавя към казаното досега, а и не съм сигурен дали изобщо си струва да коментирам позицията на опозицията – която с всеки изминал ден става все по-радикална и изглежда така, сякаш е пристигнала с доставка от AliExpress, предназначена за съвсем друга опозиционна партия. Затова бих предпочел да не коментирам тази част от опозицията", каза Мицкоски.

Македонският премиер обаче не е направил нищо досега, за да задвижи еврочленството на страната си и вече поредна година не вписва българите в македонската конституция, с което блокира пътя на Скопие към ЕС. Освен, че не предприема нищо, той обяснява пред света как България тормозела югозападния си съсед. ОЩЕ: Мицкоски за ЕС: Ние сме жертва на вид булинг (ВИДЕО)

Може ли Северна Македония да остане без пътна карта за ЕС?

Ден по-рано македонският премиер Христиан Мицковски заяви, че няма информация Северна Македония да бъде изключена от новите планове на Европейския съюз за ускоряване на процеса на разширяване, след като Politico съобщи, че Брюксел подготвя по-ясни пътни карти за четири страни кандидатки. Според публикувана информация, фокусът на новия подход на ЕС е върху Черна гора, Албания, Молдова и Украйна, които биха могли да получат по-ясна и поетапна рамка за напредък към членство. Северна Македония, наред с Босна и Херцеговина и Косово, не е спомената сред страните, за които се подготвя подобна пътна карта, пише "Рацин". ОЩЕ: Мицкоски търси помощ от ЕС в Ню Йорк за "преодоляване на различията с България"