Погребението на Младич влиза в Европарламента

Европейският парламент ще проведе дискусия относно погребението на военнопрестъпника Ратко Младич и възхваляването на военни престъпления в Сърбия, става ясно от дневния ред на евродепутатите за утре, 15 септември 2026 г. Палачът от Сребреница почина на 84-годишна възраст на 27 август 2026 г. и беше погребан в родината си като герой, което предизвика напрежение в региона и реакция от европейските институции. Стигна се до прекъсване на телевизионно излъчване в Босна и Херцеговина и до дипломатическа криза между Белград и Сараево.

Хърватският евродепутат и докладчик на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула заяви, че Сърбия избира своя собствен път, но ако иска да стане член на Европейския съюз, трябва да отхвърли историческия ревизионизъм.

Евродепутати вече осъдиха погребението

Редица членове на Европейския парламент публично и директно осъдиха организирането на погребението на осъдените за геноцид в Сребреница, допълва черногорското издание "Победа".

Организирането на погребението беше осъдено, наред с други, от членове на мнозинствените групи в Европейския парламент, включително Европейската народна партия (ЕНП), въпреки че управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС) е част от тази група.

В допълнение към погребението, депутатите и техните клубове разкритикуваха Сърбия за прославянето на военнопрестъпници и поискаха от представители на ЕС конкретни мерки срещу страната, включително възможността за замразяване на преговорите за членство в ЕС. ОЩЕ: "ЕС трябва да промени политиката си за Сърбия": Европейски докладчик с препоръка след погребението на Младич