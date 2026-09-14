Войната в Украйна:

Погребението на Младич влиза в Европарламента

14 септември 2026, 16:02 часа 534 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
Погребението на Младич влиза в Европарламента

Европейският парламент ще проведе дискусия относно погребението на военнопрестъпника Ратко Младич и възхваляването на военни престъпления в Сърбия, става ясно от дневния ред на евродепутатите за утре, 15 септември 2026 г. Палачът от Сребреница почина на 84-годишна възраст на 27 август 2026 г. и беше погребан в родината си като герой, което предизвика напрежение в региона и реакция от европейските институции. Стигна се до прекъсване на телевизионно излъчване в Босна и Херцеговина и до дипломатическа криза между Белград и Сараево.

Хърватският евродепутат и докладчик на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула заяви, че Сърбия избира своя собствен път, но ако иска да стане член на Европейския съюз, трябва да отхвърли историческия ревизионизъм.

Евродепутати вече осъдиха погребението

Редица членове на Европейския парламент публично и директно осъдиха организирането на погребението на осъдените за геноцид в Сребреница, допълва черногорското издание "Победа".

Организирането на погребението беше осъдено, наред с други, от членове на мнозинствените групи в Европейския парламент, включително Европейската народна партия (ЕНП), въпреки че управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС) е част от тази група.

В допълнение към погребението, депутатите и техните клубове разкритикуваха Сърбия за прославянето на военнопрестъпници и поискаха от представители на ЕС конкретни мерки срещу страната, включително възможността за замразяване на преговорите за членство в ЕС. ОЩЕ: "ЕС трябва да промени политиката си за Сърбия": Европейски докладчик с препоръка след погребението на Младич

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ратко Младич Европейски парламент Сърбия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес