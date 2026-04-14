Мистерия на остров Кефалония: Жена бе открита мъртва на централния площад

Полицията на остров Кефалония разследва смъртта на 19-годишна жена, чието тяло е било открито рано във вторник сутринта на централния площад на град Аргостоли, предаде гръцкото издание Kathimerini. Екип на линейка, който се втурнал на мястото на инцидента, открил младата жена срещу ресторант. Екипът опитал реанимация, която продължила в местната болница, където тя била обявена за мъртва.

Предстои аутопсия

Според първоначалната информация, по тялото не са открити видими наранявания и властите ще изчакат аутопсията и токсикологичните тестове, за да хвърлят светлина върху причината за смъртта.

Скорошни инциденти с трупове в Гърция

Припомняме, че в края на март телата на майка и дъщеря в напреднал стадий на разлагане бяха открити в апартамент в квартал Зографу в Атина. Останките са открити в стая, чиято врата е била запечатана със строителни материали, съобщиха властите. Служители на реда отишли ​​в жилището след сигнали от роднини на двете жени. Роднините съобщили в полицията, че не са ги виждали от месеци и се опасявали, че може да са били наранени от член на семейството. Действайки по разпореждане на прокурор, полицията влязла в апартамента и открила запечатаната стая, където били открити телата.

Малко преди този случай части от тяло бяха открити в гориста местност в Халкидики в Северна Гърция. Останките са открити от работници, извършващи разчистващи операции в гориста местност Гларокавос, извън село Пефкохори. Съобщава се, че частите на тялото са били увити в торби, а на място е открит и куфар.