Лайфстайл:

Откриха тела на майка и дъщеря в запечатана стая

30 март 2026, 12:35 часа 283 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Откриха тела на майка и дъщеря в запечатана стая

Телата на майка и дъщеря в напреднал стадий на разлагане бяха открити в понеделник сутринта в апартамент в квартал Зографу в Атина, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на полицията. Останките са открити в стая, чиято врата е била запечатана със строителни материали, съобщиха властите. Служители на реда отишли ​​в жилището след сигнали от роднини на двете жени. 

Роднините съобщили в полицията, че не са ги виждали от месеци и се опасявали, че може да са били наранени от член на семейството.

Действайки по разпореждане на прокурор, полицията влязла в апартамента и открила запечатаната стая, където били открити телата.

Има задържан

Разследване на обстоятелствата около смъртните случаи продължава.

Мъж, който живее в апартамента, е задържан и се разпитва, съобщиха от полицията.

Скорошни случаи с трупове в Гърция

Припомняме, че наскоро части от тяло бяха открити в гориста местност в Халкидики в Северна Гърция. Те са били намерени в четвъртък. Останките са открити от работници, извършващи разчистващи операции в гориста местност Гларокавос, извън село Пефкохори. Съобщава се, че частите на тялото са били увити в торби, а на място е открит и куфар.

Според държавната информационна агенция AMNA, предварителните открития показват, че останките принадлежат на жена и че смъртта вероятно е настъпила преди поне четири месеца.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Атина Труп Гърция тела
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес