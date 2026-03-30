Откриха тела на майка и дъщеря в запечатана стая

Телата на майка и дъщеря в напреднал стадий на разлагане бяха открити в понеделник сутринта в апартамент в квартал Зографу в Атина, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на полицията. Останките са открити в стая, чиято врата е била запечатана със строителни материали, съобщиха властите. Служители на реда отишли ​​в жилището след сигнали от роднини на двете жени.

Роднините съобщили в полицията, че не са ги виждали от месеци и се опасявали, че може да са били наранени от член на семейството.

Действайки по разпореждане на прокурор, полицията влязла в апартамента и открила запечатаната стая, където били открити телата.

Има задържан

Разследване на обстоятелствата около смъртните случаи продължава.

Мъж, който живее в апартамента, е задържан и се разпитва, съобщиха от полицията.

Скорошни случаи с трупове в Гърция

Припомняме, че наскоро части от тяло бяха открити в гориста местност в Халкидики в Северна Гърция. Те са били намерени в четвъртък. Останките са открити от работници, извършващи разчистващи операции в гориста местност Гларокавос, извън село Пефкохори. Съобщава се, че частите на тялото са били увити в торби, а на място е открит и куфар.

Според държавната информационна агенция AMNA, предварителните открития показват, че останките принадлежат на жена и че смъртта вероятно е настъпила преди поне четири месеца. ОЩЕ: Части от човешко тяло и куфар в гората: Разследва се смъртта на жена