Момиче от Босна нападна полицай в Сърбия, той го простреля в крака

Тази сутрин, около 4 часа, е имало инцидент на входа на полицейското управление в сръбската община „Савски венац“, когато двадесет и четири годишна гражданка на Босна и Херцеговина е нападнала с нож полицай, охраняващ участъка, научава сръбската медия „Telegraf.rs“, като уточнява, че не е имало видима причина. Нападението е станало на входа. Полицаят избегнал няколко последователни атаки и се е опитал да обуздае момичето, но въпреки предупрежденията, тя нямала намерение да се откаже от нападението, твърди медията.

За да се защити, полицаят е бил принуден да използва служебния си пистолет, прострелвайки момичето в крака.

Какво е състоянито на момичето?

Момичето е незабавно транспортирано във Военномедицинска академия (ВМА). Според първоначалната информация, то е в съзнание и комуникативна с контузия на долния крайник.

На място е проведено разследване.

Мотивът за нападението над полицая към момента е неизвестен и ще бъде установен по време на подробно разследване от компетентните органи.