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МВнР поема защитата на младо момиче, станало заложник от властите в РСМ

08 юни 2026, 10:14 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВнР поема защитата на младо момиче, станало заложник от властите в РСМ

Държавата се активизира в защита на 23-годишната Ива Михайлова, която от осем месеца е блокирана в Северна Македония без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа. След репортаж на БНТ, който разкри трагичната ситуация на младото момиче, Министерството на външните работи (МВнР) излезе с конкретни стъпки за решаване на казуса. ОЩЕ: Македонските власти отказват на младо момиче лечение у нас, взеха документите ѝ 

Дипломатическа намеса

От Външно министерство уточняват, че са запознати със случая от края на март 2026 г., когато Ива се е обърнала за съдействие към посолството ни в Скопие. В отговор на нейния зов за помощ са предприети конкретни стъпки по линия на програмата за правна помощ за българската общност.

Осигурена е правна защита. МВнР е поело разходите за един от най-добрите адвокати в Северна Македония, който да представлява интересите на Ива в местния съд.

Със съдействието на Министерството на здравеопазването в София е осигурен преглед и оценка на медицинските документи от водещо лечебно заведение. Издаден е официален документ, който потвърждава нуждата от спешно лечение и възможността то да бъде проведено в България – ключов аргумент за освобождаването ѝ от забраната за напускане на страната.

Институцията изразява сериозни резерви относно качеството на досегашното разследване. Според МВнР съществуват „въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти“. Дипломатите подчертават, че има налична информация и свидетелски показания, които биха могли да поставят под сериозно съмнение тезата на обвинението срещу младото момиче.

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Предстои ключово заседание

Към момента съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение, но системно отказва да я промени. От МВнР обаче посочват, че в тези откази съдът косвено е насочил защитата какви допълнителни доказателства са нужни, за да бъде преразгледано решението.

В момента се подготвя нова молба до съда, придружена от осигурената от българската държава медицинска документация. Очаква се съдебният орган в Кочани да разгледа случая в кратки срокове.

„Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва необходимата подкрепа на г-жа Михайлова“, се казва в заключение на официалната позиция.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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