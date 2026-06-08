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Македонските власти отказват на младо момиче лечение у нас, взеха документите ѝ

08 юни 2026, 8:59 часа 491 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Македонските власти отказват на младо момиче лечение у нас, взеха документите ѝ

Ива Михайлова е на 23 години от Кочани, но има и българско гражданство. Младото момиче живее, учи и работи в София, но от осем месеца няма право да напуска родния си град заради катастрофа през октомври миналата година. Тогава властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България.

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Без документи и без лечение

В началото на октомври 2025 г. Ива пътува към Щип. Подминавайки родният Кочани, На разклон за влизане в Кочани вижда полицейски автомобил, спрял в насрещното платно. Спират кола за проверка, но втората кола, която идва отсреща, за да ги заобиколи, влиза в насрешното и удря колата на Ива.

„Моята кола се удря в мантинелата, а другата се върти и застава по средата на двете ленти“, разказа тя в ефира на БНТ.

Автомобилът, който Ива управлява, е смазан до неузнаваемост, а тя е заклещена вътре.

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Всички пострадали са откарани в спешното в Кочани. Лекарите й казват, че ѝ няма нищо. „Но аз чувствах, че изобщо не съм добре. Болеше ме всичко. По мое желание ме закараха в Скопие“, споделя младото момиче. В болницата преценили, че Ива трябва да остане при тях за лечение. Само няколко часа по-късно пред стаята ѝ на пост застават трима полицаи. „Взеха ми българския и македонския паспорт“, каза Ива Михайлова и добавя, че ѝ забраняват да напуска Кочани.

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Оказва се, че в следствие на тежката катастрофа има проблем с движението на левия крак. “Парализира се от време на време - частична параплегия. И колкото по-рано започне да се лекува, толкова по-добре. И точно тази интервенция, която трябва да ми се направи, за да мога да си остана добре, изцяло физически, я има в България, Турция, Израел. В Македония даже не са чували за такова нещо“, казва момичето.

Подава молба да се лекува в България. „И те ми отказаха. Втори път пуснах в края на март, те пак ми отказаха“.

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Българско гражданство Лечение катастрофа Република Северна Македония Кочани
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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