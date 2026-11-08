Без книжка за 8 години заради говорене по телефон: Нови глоби за шофьорите в Гърция

Нови глоби за шофьорите, които не спазват правилата, вече са факт в Гърция.

Така например всеки, който говори по телефона, докато шофира в южната ни съседка, вече ще получи глоба от 350 евро. Досега глобата беше 150 евро. Свидетелството се отнема за един месец, а при повторно и трето провинение глобата стига до 2000 евро, а свидетелството се отнема за 1 година.

Ако заради нарушението се стигне до инцидент на пътя, глобата може да стигне до 4000 евро, а книжката да бъде отнета за 8 години.

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Друго важно за посетителите на южната ни съседка е, че вече е в сила ново ограничение за скорост в населените места, и то е 30 км/ч.

Ограничението от 50 км/ч се запазва на определени улици и е указано със знак. Това са обикновено еднопосочни улици с две ленти за движение и двупосочни улици с поне две ленти за движение за всяка посока, предаде бТВ.

Важно е да знаем и че в Гърция също репатрират автомобили, паркирали неправилно. Това се случва, ако бъде поставена глоба, а след няколко часа автомобилът не е отместен. Тогава се пристъпва към поставяне на скоба или преместване на автомобила.

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