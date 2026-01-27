Любопитно:

Откраднат телефон и палави кадри: Скандал с тайните служби и оставки в Черна гора

Скандал с горещи кадри разтресе Черногорската агенция за национална сигурност. Записите с горещо съдържание доведоха до две оставки, взаимни обвинения в кражба, заплахи и изнудване, а Черногорската агенция за сигурност и прокуратурата се дистанцират от случая, съобщи македонската медия "Плюс Инфо". В записите са замесени бившият директор на тайните служби и бивш съветник по сигурността на президента Деян Вукшич и държавният секретар в Министерството на правата на човека и малцинствата Миряна Пайкович, които подадоха оставки след публикуването на 18 видеоклипа с откровен характер.

И двамата посочиха лични причини и твърдяха, че са жертви по случая, докато Агенцията за национална сигурност публично се дистанцира от всякаква връзка с аферата. 

Всичко ли започнало с откраднат телефон?

Вукшич твърди, че ключът към целия случай е кражбата на мобилния му телефон през октомври 2024 г. Според него телефонът е бил незаконно отнет от Пайкович и по-късно използван неправомерно.

"Отхвърлям всички неточни и тенденциозни обвинения. За първи път видях това съдържание едва когато започна да се разпространява незаконно в социалните мрежи", каза Вукшич. Той подчерта, че не е участвал нито в създаването, нито в разпространението на видеоклиповете, добавяйки, че кражбата е грубо нарушение на неприкосновеността на личния му живот. ОЩЕ: Претоплиха секс скандал с президента на Колумбия след призива му към Тръмп (ВИДЕО)

Има и аудиозапис и твърдения за заплахи

Появи се и аудиозапис, в който според Пайкович Вукшич я заплашва. Той признава, че разговорът е съществувал, но твърди, че е бил реакция на кражбата и злоупотребата с телефона му.

„Думите, които ѝ казах, бяха незабавна реакция на кражбата и не могат да бъдат доказателство за престъпление“, заяви той. Вукшич твърди, че обаждането е осъществено от стационарен телефон в кабинета на президента Яков Милатович, а аудиозаписът е публикуван по-късно избирателно и със закъснение от повече от година.

Преди оставката си Пайкович е завела 3 наказателни обвинения за неразрешено разпространение на съдържание с откровен характер. Тя е изразила подозрение, че Вукшич, използвайки предишното си положение, я е заплашил с компрометиращи материали.

Като доказателство тя представи аудиозапис, в който според нея се чува заплаха, че „цяла Черна гора ще види“ нейните записи. ОЩЕ: Еди Рама е във фаза: Шегички по адрес на гърците и с пророчество за Черна гора (ВИДЕО)

Деница Китанова
