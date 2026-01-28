"Президентът ми каза да мълча": Секс скандалът в Черна гора се разраства (ВИДЕО)

Секс скандалът в Черна гора се разраства, става ясно от материал на хърватската медия "Индекс". След като тези дни излязоха в социалните мрежи горещи кадри с участието на високопоставени политически лица и последваха техните оставки, днес едно от замесените лица проговори. Бившият държавният секретар в Министерството на правата на човека и малцинствата Миряна Пайкович, която се появи в палави кадри с бившия ръководител на тайните служби и съветник на президента Деян Вукшич, и намеси в скандала и държавния глава на страната.

В интервю за уеб телевизионната станция „Дана“ Пайкович говори за изключително насилие от страна на влиятелни мъже, на което е била подложена. Тя заяви, че е допуснала грешка, като не е реагирала първоначално, въпреки че, както твърди, тогавашният президентски съветник директно е заплашил да унищожи живота ѝ, ако не изпълни молбата му.

Тя заяви, че многократно се е свързвала с президента на Черна гора Яков Милатович, като му е изпращала съобщения и видеозаписи на заплахите на неговия съветник, но не е получила отговор. Според нея е била посъветвана да „мълчи“, а реакцията на институциите е дошла едва след като случаят се появи в медиите.

В същото интервю тя твърди, че в нейния случай законът не се прилага еднакво за всички и че жените в обществените пространства са изложени на допълнителна стигматизация, морално осъждане и дискредитиране. ОЩЕ: Откраднат телефон и палави кадри: Скандал с тайните служби и оставки в Черна гора

Жените в политиката

Миряна Пайкович заемаше длъжността държавен секретар в Министерството на правата на човека и малцинствата, където ръководеше Дирекцията за насърчаване и защита на правата и свободите на човека. В общественото полезрение тя беше разпознаваема не само заради институционалната си роля, но и заради ясно изразеното си присъствие в социалните мрежи, особено в Instagram, както и заради публичните си изяви.

Тя редовно публикуваше снимки от личния и професионалния си живот, модни комбинации и послания за ролята на естетиката в публичната сфера. В публичните си изяви тя казваше, че от жените в политиката често се очаква да се отдръпнат и да бъдат „невидими“, а външният вид неоправдано се възприема като несериозен или излишен. Вярваше, че публичните личности представляват институциите, които ръководят, и общността, към която принадлежат, и че отношението към собствената публична изява е част от тази отговорност. Нейната теза, че личният външен вид е неразделна част от отговорността на публичната длъжност, която тя заяви в една от медийните си изяви, привлече особено внимание.

„Нашият външен вид е нашият прозорец. Когато видите човек, който не се грижи за себе си, за работното си пространство или за публичния си вид, първо се чудите как такъв човек ще се грижи за другите“, посочи Пайкович, добавяйки, че публичните функции носят със себе си допълнителни изисквания, включително постоянно излагане на критика и очаквания. ОЩЕ: Претоплиха секс скандал с президента на Колумбия след призива му към Тръмп (ВИДЕО)