Любопитно:

Не му е първата самолетна катастрофа: Загиналият в Хърватия пилот се разбил и през август (ВИДЕО)

14 ноември 2025, 12:11 часа 236 прочитания 0 коментара
Не му е първата самолетна катастрофа: Загиналият в Хърватия пилот се разбил и през август (ВИДЕО)

След като турски противопожарен самолет се разби вчера близо до хърватския град Сен и пилотът му загина, днес стана ясно, че това не е първият инцидент на летеца. Оказва се, че пилотът Хасан Бахар е оцелял след самолетна катастрофа в края на август тази година. На 29 август той е участвал в гасенето на пожар в селището Ятаган в Мугла, когато противопожарният му самолет се разбива. По-късно Бахар е изваден от останките ранен, но губи живота си при вчерашната катастрофа в Хърватия, съобщи македонската медия "Вечер", позовавайки се на информация турски медии. 

Съболезнования от най-високо ниво

По повод трагичния инцидент в Турция бяха изразени съболезнования от най-високо ниво.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи съболезнователно послание в платформата Х, в което се казва, че е дълбоко натъжен от този трагичен инцидент. "Моля се за Божията милост над нашия мъченик и изказвам съболезнованията си на семейството му, на нашата страна и на нашия народ", казва още Ердоган.

"Моля се за милостта на Аллах към нашия пилот, който загина мъченически в този трагичен инцидент, и изказвам съболезнования и търпение на семейството и близките му“, написа от своя страна министърът на земеделието на Турцияминистърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ в турската социална медийна платформа NSosyal. ОЩЕ: Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът е загинал (СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Турция Реджеп Тайип Ердоган Хърватия
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес