Не му е първата самолетна катастрофа: Загиналият в Хърватия пилот се разбил и през август (ВИДЕО)

След като турски противопожарен самолет се разби вчера близо до хърватския град Сен и пилотът му загина, днес стана ясно, че това не е първият инцидент на летеца. Оказва се, че пилотът Хасан Бахар е оцелял след самолетна катастрофа в края на август тази година. На 29 август той е участвал в гасенето на пожар в селището Ятаган в Мугла, когато противопожарният му самолет се разбива. По-късно Бахар е изваден от останките ранен, но губи живота си при вчерашната катастрофа в Хърватия, съобщи македонската медия "Вечер", позовавайки се на информация турски медии.

Съболезнования от най-високо ниво

По повод трагичния инцидент в Турция бяха изразени съболезнования от най-високо ниво.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи съболезнователно послание в платформата Х, в което се казва, че е дълбоко натъжен от този трагичен инцидент. "Моля се за Божията милост над нашия мъченик и изказвам съболезнованията си на семейството му, на нашата страна и на нашия народ", казва още Ердоган.

"Моля се за милостта на Аллах към нашия пилот, който загина мъченически в този трагичен инцидент, и изказвам съболезнования и търпение на семейството и близките му“, написа от своя страна министърът на земеделието на Турцияминистърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ в турската социална медийна платформа NSosyal. ОЩЕ: Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът е загинал (СНИМКИ)