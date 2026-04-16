Не тръгвайте за Гърция без спасително одеяло в колата

Гърция въвежда нови правила за шофьорите на територията на страната. Те се отнасят предимно за аптечките в автомобилите, а нарушителите ще бъдат глобявани с по 30 евро. Това напомнят гръцките медии, цитирани от Нова телевизия. Новите правила се въвеждат от 18 юни за шофьорите на автомобили в Гърция по отношение на аптечката за първа помощ, която трябва да се намира в превозното им средство. Според решение на заместник-министъра на инфраструктурата и транспорта Константинос Киранакис, аптечката трябва да включва конкретни артикули като изотермично спасително одеяло с определени размери, левкопласт, пластири, бинтове, превръзки за изгаряния и рани, ножица за първа помощ, ръкавици за еднократна употреба, мокри кърпички за почистване на кожата, медицинска маска за лице и инструкции за първа помощ.

Внимавайте за срока на годност

Според решението всички моторни превозни средства, с изключение на двуколесните, които се движат на гръцка територия, са длъжни да носят кутия за първа помощ, съдържаща медицински материали, подходящи за незабавна употреба в случай на инцидент или спешна нужда.

В решението е посочено, че “аптечката за първа помощ се поставя в превозното средство на лесно и пряко достъпно място, за да се гарантира използването ѝ без забавяне в случай на нужда;

тя не трябва да се заключва или в нея да се поставя какъвто и да е друг предмет, освен превързочните и медицински материали".

Съдържанието трябва да се подменя на малки интервали от време и не по-късно от две години, поради специфичните условия на съхранение, особено през летните месеци.

Материалите в аптечката трябва да са в срок на годност, в добро състояние и да носят маркировка “CE" в съответствие с регламента на ЕС за медицинските изделия.

