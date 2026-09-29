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Не сервира НАТО, но му поръчват Косово: Вучич стана сервитьор в предизборен клип (ВИДЕО)

29 септември 2026, 9:36 часа 672 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не сервира НАТО, но му поръчват Косово: Вучич стана сервитьор в предизборен клип (ВИДЕО)

След като напусна президентския пост в Сърбия Александър Вучич публикува предизборно видео, в което играе ролята на сервитьор, обслужващ семейство в ресторант, предаде хърватската медия "Индекс". Вместо храна и напитки обаче, членовете на семейството поръчват изпълнението на политически обещания, а той записва желанията им. Семейството представя исканията си на масата, като списъкът включва магистрали, по-високи заплати и пенсии, нови родилни домове и безплатно образование.

Провокация към Косово и връзка с Русия

Освен това те искат запазването на Косово и Метохия и продължаване на политиката без санкции спрямо Русия.

Видеото включва и сцена, в която един от по-младите членове на семейството казва, че иска „Вучич да си тръгне“. След това бащата се намесва и насочва желанието на момчето към безплатно образование.

"Нямаме НАТО"

Момичето на масата пита за членство на Сърбия в Европейския съюз и НАТО, на което Вучич отговаря:

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„Нямаме НАТО, но имаме мир и стабилност.“ След това момичето приема предложената алтернатива с думите: „Добре“.

Накрая, когато го питат какво иска семейството за десерт, бащата поръчва динар по стабилен курс. „Съгласен съм“, отговаря Вучич. Видеото завършва със сцена, в която Вучич става от масата, а възрастна жена коментира: „Приятен човек“. 

Вотът в Сърбия 

Видеото беше публикувано преди предсрочните парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври. Изборите идват след почти две години антиправителствени протести, водени от студенти, предизвикани от трагедията на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато навес се срути и уби 16 души. Протестиращите настояват за отговорност за трагедията, антикорупционна кампания и избори. Управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС) и студентска избирателна листа, сформирана от протестното движение, ще се състезават в изборите, наред с други. ОЩЕ: Официално: Вучич подаде оставка и тръгна по пътя на Румен Радев

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Косово НАТО Сърбия Александър Вучич сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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